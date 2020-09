En farverig restaurant med cirkustema, og hvor du kan bestille alt fra dumplings til en stor steak og en cocktail pyntet med slik vil indtage hele Danmark. Indtil videre har den ellers kun været at finde to steder i København.

Restauranten Pincho Nation vil åbne yderligere 20 restauranter spredt ud over hele Danmark. Den næste - altså den tredje - forventes at være klar i 2021. Det skriver FødevareWatch.

»I vores strategiplan står der stadig et mål om 20 restauranter. Vi drømmer om, at det bliver en realitet inden for syv-otte år,« siger Flemming Christophersen, direktør og partner i Pincho Nation Danmark.

Men det er ikke helt billigt at udvide et restaurantkoncept på så stor en skala.

View this post on Instagram Pincho Classic Hvilken ret skal altid med på din favoritplanke? #favorit #pinchonationdk #småretter A post shared by Pincho Nation DK (@pinchonationdk) on Aug 22, 2019 at 6:42am PDT

Derfor er planen, at ekspanderingen skal foregå gennem franchisetagere. Derfor håber direktøren, Flemming Christophersen, at nogle vil være med.

At åbne Pincho Nation-restauranter i Danmark har ellers tidligere vist sig at være en dyr fornøjelse.

Den første restaurant åbnede i marts 2018 og har et samlet tab på 7,7 mio. kr. siden opstarten. Men trods en hård start er det da blevet bedre for kæden.

Og ifølge den danske direktør er det altid dyrt at starte op, men det mindskede underskud beviser, at kæden er bæredygtig.

View this post on Instagram FRIDAY NIGHT OUT I kan drikke drinks a la Pincho helt indtil 24.00 Vi glæder os til at byde weekenden velkommen, i selskab med jer #friday #weekend #pinchonationdk #pinchonation #drinkpinchos A post shared by Pincho Nation DK (@pinchonationdk) on Sep 4, 2020 at 8:38am PDT

I 2019 lød underskuddet kun på 0,9 mio. kroner, og det er da også derfor, kæden nu åbner flere restauranter.

Det sker, trods en coronakrise, der også har sat sine spor på Pincho Nation. Kæden mistede 10-12 mio. kroner i omsætning, da de skulle lukke i tre måneder som følge af corona, og bare den restaurant, der ligger på Fiolstræde i København, forventes at have 10.000 færre gæster i 2020.