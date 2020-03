Mange restauranter kæmper for livet under coronakrisen, og nu et af de kendte navne i branchen givet op.

Koncernen Kadeau, der står bag to Michelin-restauranter i Danmark, er begæret konkurs.

Det oplyser Magnus Klein Kofoed til erhvervsmediet Finans.

»Vi har været nødsaget til at kaste håndklædet i ringen og begære os selv konkurs. Den her krise (coronakrisen, red.) har ramt os på det værst tænkelige tidspunkt,« siger han til mediet.

Kadeau har to prisbelønnede spisesteder: Et i København og et på Bornholm.

De er nu begæret konkurs.

Koncernen driver også et hotel på Bornholm og en række andre restauranter i Danmark.

Opdateres....