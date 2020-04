Den populære burgerkæde Burger Shack har vundet adskillige priser for deres velsmagende burgere. De har endda også vundet titlen som Danmarks bedste burger.

Derfor skulle man også tro, at den hellige opskrift var gemt langt væk. I en låst bankboks. I et andet land. Men sådan forholder sig ikke - i hvert fald ikke længere.

For i et reklamefremstød har kæden valgt at afsløre opskriften på sin mest populære burger, Shack Burgeren, samt deres forskellige dressinger. Det skriver Burger Shack i en pressemeddelelse.

»Vi har gennem tiden været så privilegerede at vinde adskillige priser og få 6-stjernede anmeldelser for vores Shack Burger,« fortæller direktør i Burger Shack, Christoffer No, og fortsætter:

»Vi har gentagne gange fået spørgsmålet, om ikke vores kunder må få opskriften. Nogle vil måske mene, at det er uklogt at give opskriften væk på en 'winning combination', men vores mål med Burger Shack har altid været at få flere danskere til at spise bedre burgere. Det har de kunne i vores restauranter – nu giver vi dem også muligheden derhjemme.«

Er man allerede nu begyndt at savle en smule over udsigten til at kunne lave sin helt egen burger, der er blandt landets bedste, så er det med at læse godt efter nu.

Der er nemlig tre hemmeligheder i Shack Burgeren, der er med til at gøre den unik, forklarer de.

De to første hemmeligheder er smagene i henholdsvis deres dressinger og Shack-marinaden, der kommes på bøffen, efter den er grillet, og er med til at give den karakteristiske smag.

Foto: SCOTT OLSON Vis mere Foto: SCOTT OLSON

Den sidste hemmelighed går ud på at sikre, at man altid - ved hver eneste bid - får en bid af det hele. Altså både bollen, bøffen, salaten og dressingerne.

I pressemeddelelsen bliver det også forklaret, hvordan man har brugt de sidste fire år på at udvikle, hvad de selv mener er den ultimative burger.

Burger Shack har en lang række restauranter i Jylland blandt andet fire i Aarhus. Derudover har de også to restauranter Odense og en enkelt i København.

Får du lyst til at give dig i kast med din egen hjemmelavede Shack Burger finder du både opskriften og en videoguide lige her.