Han har vundet adskillige guldmedaljer ved verdensmesterskabet i chokolade.

Men trods stor international anerkendelse må den kendte danske chokolademester Mikkel Friis-Holm nu dreje nøglen om.

Ifølge Statstidende er selskabet Friis-Holm Chokolade sat under konkursbehandling.

Kurator Anders Hauge Gløde, som er ansvarlig for konkursboet, fortæller til B.T., at stigende råvarepriser og produktionsomkostninger har medvirket til konkursen.

»De har også været ramt på omsætningen, som jeg forstår det.«

»De har et produkt, der er helt fantastisk, men også ligger i den høje ende prismæssigt for chokolade. Så når folk lige nu holder på deres pengene på grund af det, der foregår i verden, så er det nok også et af de steder, man sparer,« siger Anders Hauge Gløde.

Friis-Holm Chokolade blev stiftet tilbage i 2014 af kokken Mikkel Friis-Holm.

Under eget navn har han fra sin chokoladefabrik ved Roskilde lavet chokoladebarer, flødeboller og fyldte chokolader, som har sneget sig ind hos alt fra Noma til Geranium og Alchemist.

Her ses nogle af chokoladeprodukterne fra Friis-Holm Chokolade. FOTO: PR Vis mere Her ses nogle af chokoladeprodukterne fra Friis-Holm Chokolade. FOTO: PR

Titlen som verdensmester i chokolade har Mikkel Friis-Holm vundet syv år i træk ved International Chocolate Awards.

B.T. har i forbindelse med konkursen forsøgt at indhente en kommentar fra Mikkel Friis-Holm, men han er endnu ikke vendt tilbage.

Han har dog tidligere udtalt, at det er passionen, der har drevet værket og ikke pengene.

»Jeg har ikke skabt Friis-Holm Chokolade med en drøm om at køre en Ferrari og tjene en masse penge.«

»Jeg har skabt det for at lave den bedste chokolade, man kan lave, både når det kommer til kvalitet og etik,« sagde Mikkel Friis-Holm, da han tilbage i 2018 vandt den prestigefyldte pris.

Ifølge cvr-registreret havde Friis-Holm Chokolade sidste år 17 ansatte. De seneste fem år har chokoladefirmaet tabt over 5,5 millioner kroner efter skat.

Det er nu op til advokat Anders Hauge Gløde at prøve at overdrage chokoladevirksomheden og dens medarbejderne til en mulig køber.

»Det arbejde er vi i gang med nu, og der er også flere parter, der har udtrykt interesse i at overtage og fortsætte virksomheden,« siger han.