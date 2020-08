Kæden blev i 2019 kåret til Danmarks flotteste butik - men så stopper succesen også der.

Boligkæden Sinnerup har nemlig for tredje år i streg underskud i biksen og årsregnskabet for 2019 kunne vise et minus på 5,7 mio. kr.

Bruttofortjenesten lå på cirka samme niveau som året før - på 33,6 mio. kr. Det skriver Finans, som har set regnskabet.

Og årets resultat er bestemt heller ikke tilfredsstillende for boligkæden:

»Årets resultat lever ikke op til det forventede for året, og ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende,« lyder det i regnskabets ledelsesberetning.

Sinnerup forhandler møbler, modetøj, brugskunst og isenkram, og har 11 bolighuse fordelt i Danmark og Tyskland. De seneste år har kæden arbejdet på at positionere sig under ét varemærke, fremfor at være et multibrand-koncept.

Sinnerups eget brand har ifølge ledelsesberetningen har succes indtil videre.

I regnskabet for 2018 præsenterede kæden et samlet underskud på ni mio. kr.