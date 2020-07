Nedskrivninger på omkring en milliard kroner har sendt Jyske Banks resultat i bund i første halvår.

Jyske Banks resultat faldt drastisk i første halvår, på grund af at banken har måttet sætte markant flere penge til side til forventede tab end i 2019.

Det viser en oversigt over hovedtallene for første halvår udsendt i forbindelse med, at banken ændrer på forventninger for hele året.

Mens banken noterer sig, at resultatet i andet kvartal - april til og med juni - har været tilfredsstillende, så er det fortsat faldet voldsomt.

Resultatet efter skat endte for de første seks måneder på 82 millioner kroner mod 1109 millioner kroner i samme periode 2019.

Indtægterne har været nogenlunde stabile, men banken har sat 1011 millioner kroner til side til mulige tab på udlån.

/ritzau/