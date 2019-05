Starten på 2019 blev næsten en gentagelse på starten fra 2018 for Jyske Bank.

Jyske Bank lukkede regnskabsbøgerne for årets første tre måneder med præcis samme resultat som samme tid sidste år. Et overskud når alle regninger er betalt på 610 millioner kroner.

Hvis man kigger regnskabet igennem, kan man se, at Jyske Banks indtægter fra mere klassiske dele af bankdriften såsom fra renter og fra gebyrer er faldet en smule sammenlignet med sidste år.

Til gengæld har banken hentet det tabte på kursreguleringer og nedskrivninger, der har været en gevinst og ikke som ofte en udgift.

Dermed er bankens basisindtægter vokset fra 1,9 milliarder kroner til under 2,1 milliarder kroner.

Samtidig har banken holdt stigningerne i basisomkostninger på 13 millioner kroner.

Ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet kan Jyske Bank sagtens bruge de stabile tal til noget.

- De seneste kvartaler har det været sædvanen, at Jyske Bank har skuffet og leveret en egenkapitalforrentning væsentlig under konkurrenternes, skriver Per Hansen i en analyse til regnskabet.

- Det billede er vendt; mens konkurrenter som Danske Bank, Sydbank og Nordea har leveret meget skuffende regnskaber, holder Jyske Bank skansen.

