Jyske Bank holder fast i sin aktiepost i Nordjyske Bank, på trods af at Nykredit stod klar som køber.

København. Jyske Bank ønsker ikke at sælge sine aktier i Nordjyske Bank til Nykredit. Det oplyser Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank, der planlægger en fusion, i en meddelelse.

Jyske Banks store aktiepost i Nordjyske Bank på lige under 40 procent har længe været en knast for Jyske Bank. Banken forsøgte først at sælge posten, og så lagde den et købstilbud på hele Nordjyske Bank.

Det var dog et af de mest modstræbende købstilbud i danmarkshistorien og blev tolket som en klar invitation til andre om at byde sig ind.

Det førte til, at Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank tidligere i april meldte ud, at man vil fusionere.

Bankerne havde samtidigt sikret Jyske Bank en udvej, da Nykredit meldte sig klar til at købe Jyske Banks aktier for 1,4 milliarder kroner.

- Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank har fra Nykredit koncernen modtaget besked om, at Jyske Bank ikke ønsker at gøre brug af dette tilbud.

- Meddelelsen fra Jyske Bank indeholder ikke yderligere informationer om Jyske Banks stillingtagen til fusionen mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank - i øvrigt en fusion, som bakkes op af de to bankers bestyrelser.

- Såfremt Jyske Bank måtte vælge at blive aktionær i Ringkjøbing Landbobank efter den planlagte fusion, hilser vi dem meget velkommen, skriver Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank i en meddelelse.

Jyske Bank kommer qua sin aktiepost i Nordjyske Bank til at være vigtig i forhold til en godkendelse af fusionen. Hvis fusionen går igennem, vil Jyske Bank eje omkring 11 procent af aktierne i den fortsættende bank.

Problemet er ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, at Nykredits tilbud er for lavt.

- Anders Dam (administrerende direktør i Jyske Bank, red.) er givetvis blevet pikeret over, at Nykredit har budt en underpris for aktierne.

- Der kommer givetvis endnu en forhandling, og der kan komme et forbedret tilbud fra Nykredit.

- Jyske Bank skuffer sine investorer ved ikke at kunne udbetale et udbytte eller lave et nyt aktietilbagekøb. På den anden side har han en ejerandel i en bank, som selv sammen med Nordjyske Bank vil levere en god forrentning, skriver Per Hansen.

/ritzau/