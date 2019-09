Det koster Jyske Bank at have kundernes penge stående, og derfor skal formuende kunder betale negativ rente.

Kunder i Jyske Bank med over 750.000 kroner på kontoen vil fremover skulle betale en negativ rente på 0,75 procent for at have deres penge stående.

Det oplyser banken på sin hjemmeside. Tiltaget gælder fra 1. december.

Jyske Bank var i august den første store danske bank, der indførte negative renter for private bankkunder.

Dengang var renten på minus 0,60 procent, og det var kun kunder med over 7,5 millioner kroner, der blev berørt.

Siden har Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken sænket renten. Det tager Jyske Bank konsekvensen af.

- På grund af rentesænkningen i sidste uge, taber vi nu endnu flere penge, og den regning er vi nødt til at dele med vores kunder, siger ordførende direktør i Jyske Bank Anders Dam til bankens hjemmeside.