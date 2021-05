I forbindelse med sit regnskab for første kvartal varsler Jyske Bank højere indlånsrente for erhvervskunder.

Færre nedskrivninger på udlån har hjulpet Jyske Bank til en klar forbedring af bundlinjen i første kvartal 2021.

Det viser regnskabet fra Jyske Bank, der er Danmarks tredjestørste bank.

Samlet har Jyske Bank tjent 883 millioner kroner efter skat i kvartalet. Det er noget bedre end de 780 millioner kroner, der blev tabt sidste år.

Den væsentligste årsag til forbedringen er, at Jyske Bank i år har skåret en del i sine nedskrivninger, som er forventede tab på udlån.

I år har nedskrivningerne blot udgjort 10 millioner kroner. Det er tæt på en milliard mindre end sidste år, hvor Jyske Bank havde nedskrivninger for 1003 millioner kroner.

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, lægger i en skriftlig kommentar vægt på, at det ikke kun er færre nedskrivninger, der ligger bag fremgangen.

- Den positive udvikling i det seneste kvartal skyldes gunstige finansielle markeder, høj kundeaktivitet, god kreditkvalitet samt lave omkostninger.

- Det står i kontrast til samme periode sidste år, hvor et ledelsesmæssigt skøn vedrørende nedskrivninger blev foretaget til at imødegå covid-19-pandemien, siger Anders Dam.

I forbindelse med regnskabet varsler Jyske Bank desuden en højere rentesats på erhvervskunders indlån.

Med virkning fra 11. juni hæves renten til minus 0,95 procent fra minus 0,75 procent.

Årsagen er blandt andet udsigt til fortsat negative renter, og at kunderne har mange penge stående i banken, forklarer Jyske Bank.

Ændringen forventes at berøre indlån for 30-35 milliarder kroner.

I forvejen har Jyske Bank og mange andre banker i Danmark indført negative renter får såvel erhvervskunder som privatkunder.

Det skyldes, at renten i Nationalbanken, der er bankernes bank, er negativ, og derfor koster det bankerne at have penge stående i Nationalbanken.

Flere banker, herunder Jyske Bank, har så valgt at indføre negative renter på indlån for at dele regningen med deres kunder.

For 2021 regner Jyske Bank i øjeblikket med at tjene et sted mellem 2,3 og 2,7 milliarder kroner efter skat.

