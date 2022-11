Lyt til artiklen

Julen kommer tidligt i år i Jysk og for dets medarbejdere.

For i 36 ud af Jysks 110 danske butikker kan de ansatte se frem mod en salgsbonus.

Det oplyser Jysk i en pressemeddelelse.

Jysk baserer bonussen på den omsætningsfremgang, som butikkerne har haft i forhold til året før, og den varierer derfor fra butik til butik. Dermed kommer der til at være en salgsbonus på 6.100 kroner i gennemsnit. Samlet set bliver det til 1,9 millioner kroner til butiksmedarbejderne i år.

Den tidlige julegave er også på vej til medarbejderne på Jysks distributionscenter i Uldum. Her strækker bonussen sig op til at være på 6.800 kroner i gennemsnit. I alt har Jysk udbetalt 4,3 millioner kroner til lagermedarbejderne.

Lageret i Uldum leverer sengetøj og mange andre varer til Jysks butikker i Danmark, Holland, Belgien, Norge, England og Irland.

Bonussen er dog ikke lige så fyldig, som den medarbejderne fik sidste år.

Sidste år blev der uddelt 22 millioner kroner til de ansatte med 14.500 kroner i gennemsnit til butiksmedarbejderne og 8.600 kroner i gennemsnit til lagermedarbejderne. Antallet af ansatte, der får en bonus i år er også lavere, fortæller Bo V. Andersen, landedirektør for Jysk Danmark.

»Der er færre, som får bonus i år end tidligere, men det er heller ingen hemmelighed, at det har været et udfordrende år – også for Jysk. Bonus eller ej, så kan alle medarbejdere være stolte af deres indsats for at give vores kunder et godt tilbud,« udtaler han.

»At kunderne generelt køber lidt mindre end før, skyldes formentlig, at folk holder lidt mere på pengene i usikre tider,« uddyber han.