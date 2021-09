36 Jysk-butikker skal i det kommende år gennem en millionombygning.

»Det er en stor investering, og det kommer til at kræve meget af alle,« siger country manager Bo. V. Andersen.

Det betyder, at næsten samtlige af kædens butikker i Danmark om 12 måneder vil være blevet indrettet med det nye koncept, som løbende er blevet indført i de seneste år.

Her er 22-24 butikker ellers årligt blevet redesignet, men nu bliver der skruet op for volumen. Prisen bliver 70 millioner kroner.

»Vi har kunnet se en tydelig omsætningsfremgang i de butikker, som vi allerede har ombygget. Det bliver rigtig fedt for både kunder og medarbejdere med det nye koncept,« siger Bo. V. Andersen. fra Jysk:

»Det nye butikskoncept er et klart skridt fremad, og vi glæder os til at vise det frem for kunderne i endnu flere af vores butikker.«

Det nye koncept indebærer blandt andet, at man i et showroom kan se, hvordan møblerne tager sig ud i en komplet indretning af soveværelse, spisestue og stue.

Der vil også være andre justeringer af butikkernes fremtoning.

I forbindelse med ombygningerne bliver flere Jysk-butikker desuden opgraderet til det såkaldte XL-format, hvilket – som navnet antyder – betyder større forretningsområde.

Om et år vil 90 af af 110 butikker i kæden have det nye koncept.