Ild.pizza har fart på.

For to år siden slog de dørene op til en lille biks Skejby i udkanten af Aarhus, og siden er mere end 15 andre kommet til.

Men hidtil har kæden holdt sig til Jylland og Fyn. Nu tager kæden så springet over Storebælt.

Snart åbner Ild.pizza nemlig en restaurant i Ringsted.

»Vi vil gerne gøre noget godt for landets mindre provinsbyer, og der står mange tomme butikslokaler rundt omkring, som vi gerne vil fylde op med lækre pizzaer,« siger Younes Deaibes, der er culture og creative director hos Ild.pizza, til Sjællandske Nyheder.

Han kalder pizzaerne for verdensklasse, da de er stenovnsbagte, napolitanske og alle er lavet på opskriften fra den verdensberømte italienske pizzabager Marco Fuso, der er verdens bedste pizzabager.

Og med et varmt salg er der altså nu plads til at indtage den østlige del af Danmark. Foruden Ringsted, hvor den første restaurant åbner i juli, vil de senere på året også være at finde i Slagelse og Korsør.

De vil indtage provinsen, og derfor holder de sig i første omgang også fra indre København.

Med tiden er planerne dog en yderligere ekspansion til yderområderne af Storkøbenhavn.