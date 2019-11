Hvis man ikke lige ved det, kan det være svært at gennemskue, at Dänisches Bettenlager og Jysk er samme butik.

Planen er dog, at det skal blive mere åbenlyst i fremtiden.

Det fortæller Koncernchef i Jysk, Jan Bøgh, i et interview med Finans.

»Vi kaster os ud i planer for en ændring i Østrig, mens vi i Tyskland med alene 970 butikker afventer og ikke gør noget lige nu. Visionen er dog, at vi skal have Jysk ind alle steder.«

Lige nu står der 'Jysk' på facaden af 1.800 butikker i 50 forskellige lande, men de 1.050 butikker, der ligger i Østrig og Tyskland, hedder altså Dänisches Bettenlager.

Det skyldes, at Jysk indtil nu har været opdelt i to - det tyske selskab Dänisches Bettenlager med butikker i de tysktalende lande samt bl.a. Frankrig, Italien, Portugal og Spanien samt det danske selskab Jysk Nordic med de resterende 45 lande rundt om i verden.

I foråret blev det dog offentliggjort, at de to enheder skulle fusioneres.

»Vi har vurderet, at ét samlet Jysk har større styrke og dermed bedre mulighed for fremtidig succes i et marked, der generelt er præget af færre, men større konkurrenter,« sagde den nu afdøde bestyrelsesformand Lars Larsen dengang til Finans.

Med tiden er planen, at butikkerne i Østrig og Tyskland også skal hedde Jysk. Foto: Henning Bagger Vis mere Med tiden er planen, at butikkerne i Østrig og Tyskland også skal hedde Jysk. Foto: Henning Bagger

Derfor er planen også - med tiden - at ændre navnene på de butikker, der i dag hedder Dänisches Bettenlager.

Det er da heller ikke første gang, at koncernen skal prøve kræfter med navneskift.

For nogle år siden skiftede de nemlig navn fra Jysk Sengetøjslager til det mere simple Jysk.

Det seneste år har Jysk Group åbnet 175 nye butikker rundt omkring i verden. Koncernen har butikker i 44 forskellige lande - heriblandt Thailand, Hviderusland, Canada og Dubai.