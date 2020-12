Tallene viser det tydeligt. Og nu overvejer man hos Jysk at »ændre strategi«.

»Vi har masser af sammenligningsmateriale, og vi kan se, at vi har fået det sværere i storcentrene,« siger kædens topchef Jan Bøgh.

I et interview med Børsen fortæller han nu om de overvejelser, man gør sig: At Jysk i fremtiden ikke vil åbne flere butikker i et såkaldt shoppingcenter.

For det, tallene viser, er, at her er salget i Jysk-butikkerne faldet betragteligt i forhold til de andre butikker, der ligger for sig selv.

I alt har Jysk omkring 2.900 butikker fordelt på 51 lande, heraf ligger 300 i et storcenter.

Årsagen skal ikke overraskende findes i coronavirussen, der igennem 2020 har hjemsøgt detailhandlen.

Det viser også tal fra Danske Shoppingcentre, der for få dage siden kunne fortælle, at der i november var 17 procent færre kunder i forhold til sidste år i de 17 shoppingcentre, selskabet driver. Det er blandt andet Kolding Storcenter, Frederiksberg Centret, Lyngby Storcenter, City 2 og Slotsarkaderne.

»Mundbind koster kunder. Det kan vi se sort på hvidt på vores besøgstal. Nu står vi over for julehandlen, hvor en nedgang rammer endnu hårdere,« sagde Finn Sture Madsen, vicedirektør i Danske Shoppingcentre, i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Hos Jysk frygter man, at kundernes manglende lyst til at besøge storcentre er kommet for at blive.

»Bliver det en trend, at de store indkøbscentre er mere udsat? Det ser ud til, at de der store forlystelsescentre, som vi især ser i udlandet, er det første, mange lande lukker ned,« siger Jan Bøgh til Børsen.