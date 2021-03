Det kunne være et rigtig godt job, men massiv kameraovervågning og ledernes overvågning og mistillid, har ødelagt det.

Det mener Frederik Sigtenbjerggaard på 22 år, der har arbejdet med at læsse varer i “Transporten” på Jysks distributionscenter i Uldum i to år. Det skriver Fagbladet 3F.

- Der er kameraer overalt. Jeg gør et godt stykke arbejde og er så træt af at blive kigget over skulderen af chefer, der kritiserer. Jeg har fået nok af den mistillid, der gennemsyrer hele arbejdspladsen, siger han og fortsætter:

- Det rammer os alle, og jeg vil ikke tie stille længere, siger Frederik Sigtenbjerggaard, der er den første på Jysk i Uldum med 700 ansatte, som står åbent frem med kritik af forholdene på hovedlageret.

Overvågningen ødelægger arbejdsdagen, mener han.

- Vi er blevet bange for at stå stille. Det giver utryghed og frygt, som fremprovokerer flere fejl, siger Frederik Sigtenbjerggard, der adskillige gange er gået til ledelsen med sin kritik uden at blive hørt.

Hans kritik af arbejdsmiljøet ligger på linje med den kritik, der kom frem i efteråret sidste år i en undersøgelse fra 3F blandt 2.330 lagerarbejdere hos blandt andet Jysk, Coop og Netto.

Undersøgelsen viste blandt andet, at 48 procent af de lageransatte oplever, at overvågning og kontrol er en del af hverdagen på jobbet. I kølvandet på undersøgelsen var der også dengang hård kritik af overvågningen på Jysk.

Ifølge Frederik Sigtenbjerggaard holder ledelsen også nøje øje med, hvor meget de læsser på lageret og giver et eksempel.

– Jeg havde blandt andet hjulpet en kollega, ledt efter paller og skiftet batteri på min el-hund. Det betød, at ikke havde læsset i omkring en time, og derfor kom der en leder hen og trak mig til side, siger han og fortsætter:

– Jeg synes ikke, at påtalen var fair, hvilket jeg gjorde opmærksom på. Det udløste så en mundtlig advarsel, siger han til Fagbladet 3F.

Før i tiden kunne Frederik Sigtenbjerggaard sænke skuldrene, når han kom hjem fra arbejde. Men det kan han ikke mere, efter at han har opdaget, at Jysk også overvåger ham i fritiden på hans Facebook. For nogle måneder siden blev han en morgen kaldt til samtale på chefkontoret.

- Jeg kan se på chefens computer, at han har billeder, filer og diverse dokumenter fremme på skærmen, som viser, hvad jeg har skrevet på min private Facebook-profil aftenen før, siger han.

Chefen er meget alvorlig og siger, at han har skrevet negativt på et Facebook-opslag.

- Det er forbudt, hvis der samtidig står på min Facebookprofil, at jeg arbejder hos Jysk, siger Frederik Sigtenbjerggaard.

Han fortæller, at han havde kommenteret på et opslag, hvor en engelsktalende veganer stod foran en restaurant og råbte “mordere” af folk, der var på vej ind at spise kød.

- Jeg skrev så i sjov “please kill him” efterfuldt af en grinende smiley, fordi det var så komisk, som personen skabte sig. Episoden er jo decideret sindssyg. Jeg forstår slet ikke, hvordan Jysk har kunne opsnappe det, siger han og fortsætter:

- Det er langt ude, at Jysk blander sig i, hvordan jeg debatterer på de sociale medier i min fritid. Især når det ikke har noget med Jysk at gøre. Men lederen bad mig stoppe med at udtrykke mig negativt på min Facebook, siger han.

Frederik Sigtenbjerggaard nævner et andet eksempel på overvågning i den groteske ende. Han så en chef stå med korslagte arme udenfor et toilet, hvor han vidste, at en kollega sad inde med ondt i maven.

- Jeg sendte en sms til min kollega på toilettet og advarede ham. Da han kom ud, hørte jeg ham forklare chefen, at han havde dårlig mave. Det er jo helt vildt ydmygende, siger han.

Fagbladet 3F har forelagt kritikken for Jysk, hvor kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen svarer sådan her på mail:

- Det er vigtigt for Jysk, at vores medarbejdere er glade for deres arbejde, og at Jysk er en god arbejdsplads, skriver Rune Jungberg Pedersen og fortsætter:

- De forhold, som beskrives, er absolut ikke i overensstemmelse med de værdier, vi har i Jysk, hvor medarbejdere selvfølgelig ikke skal videoovervåges i forbindelse med toilet og pauser.

Han oplyser, at med baggrund i at tillidsfolkene i Uldum i efteråret 2020 påpegede på en række problemer, har Jysk sat gang i en møderække i samarbejdsudvalget.

- Med det formål at kunne tale åbent om de problemer, der er, og skabe en endnu bedre arbejdsplads i Uldum, skriver Jysk Rune Jungberg Pedersen, der fortsætter:

- Vi har fuld tiltro til, at det vil lykkes, og vi tager selvfølgelig alle input med i det videre arbejde – inklusiv de eksempler fra medarbejdere, som 3F henviser til.