Over 2.000 Jysk-butikker måtte lukke i marts og april, da Danmark gik i stå på grund af coronavirussen.

Alligevel er omsætningen i dynekæden steget mere de seneste 12 måneder end året før.

Det skriver Jysk i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at omsætningen i Jysk er steget med 7,6 procent til 30,5 milliarder kroner - det højeste niveau i koncernen.

Sidste år var den samlede vækst på seks procent.

Stigningen er sket på trods af de alvorlige udfordringer, som coronakrisen har givet detailhandlen og dermed også Jysk-koncernen.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi trods et år med store udfordringer har formået at øge omsætningen med 7,6 procent. Det skyldes en kombination af rigtig god fremgang, inden coronavirus ramte Asien og Europa, og at vi så en markant fremgang i forhold til samme periode året før, da vi genåbnede vores butikker,« siger koncernchef i JYSK, Jan Bøgh, i pressemeddelelsen.

Stigningen i omsætningen er blandt andet hentet gennem åbning af nye butikker og onlinesalg.

Jan Bøgh mener, at en del af fremgangen skal forklares med, at mange valgte at bruge flere penge på deres hjem, da grænserne lukkede, og vi blev nødt til at holde ferie hjemme.

»Der er ingen tvivl om, at mange mennesker har valgt at bruge rejsebudgettet på at købe nye møbler til huset og haven, og det har selvfølgelig haft en positiv effekt på salget hos JYSK. Samtidig har det givet os mulighed for at få kontakt til nye kunder, som har fået øjnene op for, hvad JYSK kan tilbyde,« udtaler Jan Bøgh.

Flere af de planlagte nye butikker og moderniseringer af eksisterende er blevet udsat på grund af krisen, men koncernchefen understreger, at der nu igen er gang i væksten af de fysiske butikker.