Den danske detailkæde Jysk har torsdag besluttet midlertidigt at lukke de 13 butikker, man har i Rusland.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Årsagen er, at Rusland i sidste uge indledte en invasion i Ukraine.

»Vi har brugt de seneste dage på at få overblik over situationen og ikke mindst over for vores medarbejdere i Rusland. Vi har derfor nu valgt at stoppe salget i Rusland indtil videre,« siger Jysk-koncernens kommunikationsdirektør Rune Jungberg Pedersen til Finans.

I sidste uge valgte Jysk at lukke 86 af sine butikker i Ukraine samt et varelager.

I den forbindelse fortalte Rune Jungberg Pedersen fredag til B.T., at man ikke umiddelbart havde tænkt sig at lukke butikkerne i Rusland:

»Grundlæggende er vores holdning, at vi gerne vil være til stede i de lande, vi er til stede i. Vi har medarbejdere i Rusland, vi også har et ansvar overfor,« sagde han i sidste uge.

Han slog dog samtidig også fast, at man hele tiden vurderede situationen:

»Hvis der bliver besluttet noget som helst internationalt, der kunne berøre vores butikker, så reagerer vi selvfølgelig på det,« forklarede han.