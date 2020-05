Passagertallet rundede for første gang i årevis 500.000 i Aarhus Lufthavn i 2019, men derfor er der stadig ikke kun gode nyheder derfra.

Lufthavnens underskud steg nemlig fra 33 til 36 millioner kroner sidste år, og det ser ud til at være det største underskud, som lufthavnen nogensinde har stået overfor, skriver Børsen.

Men på trods af det forøgede underskud, så betegner ledelsen i Aarhus Lufthavn situationen som tilfredsstillende:

”Resultatet er som forventet, hvorfor underskuddet anses som værende tilfredsstillende,” lyder det i den årsrapport, som blev offentliggjort søndag eftermiddag.

Lufthavnen har ikke offentliggjort deres omsætning, men ledelsen fremhæver, at væksten i antal passagerer har været god.

Man skal altså tilbage til 2012 for at finde et tilsvarende antal, lyder det i årsrapporten.

Ledelsen erkender, at coronakrisen selvfølgelig kommer til at påvirke den østjyske lufthavn ganske markant.

Lufthavnens administrerende direktør, Peer H. Kristensen, var forleden, da regeringen bekendtgjorde, at grænserne ikke lukker op for fuldt blus, ude og erklære den beslutning for 'en katastrofe' i en pressemeddelelse.

»Vi har arbejdet med flere scenarier ud fra, hvor mange lande regeringen ville åbne for rejse til, og denne udmelding er faktisk det værst tænkelige scenarie. Vi står og kigger ind i tre måneder stort set uden kunder,« udtalte han.

Som følge at de manglende passagerer er det derfor heller ikke muligt for lufthavnens ledelse at oplyse om forventningerne til den nærmeste fremtid.

Men 2020 bliver et 'udfordrende og svært år for luftfarten,' lød det fra ledelsen i pressemeddelelsen.

Aarhus Lufthavn havde helt præcist 500.490 rejsende i 2019, hvilket gør den til den fjerdestørste lufthavn i Danmark målt på passagertal, hvor den er overgået af København, Billund og Aalborg.