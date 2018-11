Jysk øgede omsætningen og resultatet i sit seneste regnskabsår, hvor land nummer 50 kom til koncernen.

Jysk Group, selskabet bag Jysk, slog rekord i regnskabsåret 2017/18, der sluttede med august.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi endnu engang formår at sætte rekorder i Jysk.

- Det bekræfter os i, at det fortsat er den rigtige strategi at investere i fysiske butikker, så vi kommer helt tæt på kunderne i alle de lande, hvor Jysk er i dag, skriver Lars Larsen, bestyrelsesformand i Jysk Group, i meddelelsen.

Jysk nåede i regnskabsåret en omsætning på 26,6 milliarder kroner og et driftsresultat, EBIT, på 3,5 milliarder kroner.

Da august sluttede havde Jysk 2668 butikker fordelt på 50 lande verden over og omkring 23.000 medarbejdere.

- Medarbejderne rundt omkring i verden er helt afgørende for vores succes. Det er dem, der møder kunderne hver dag, og uden deres fantastiske indsats kunne vi ikke glæde os over endnu et rekordresultat.

- Derfor fortjener de også en stor tak for deres indsats, skriver Lars Larsen.

Koncernen noterer i pressemeddelelsen, at man har krydset 50, når det kommer til antallet af lande, hvor Jysk er til stede. Der er sket med åbningen af en butik i Dubai.

De seneste års ekspansion betyder, at Jysk åbner et større distributionscenter i Bulgarien for at kunne levere hurtigere til Balkan og Grækenland.

- Det kræver et stort setup at få alle vores varer ud til så mange butikker i så mange forskellige lande, og opgaven er ikke blevet mindre af, at kunderne forventer at få deres varer med det samme, skriver Lars Larsen.

Jysk har ifølge Berlingske gjort Lars Larsen til Danmarks fjerderigeste mand med en formue estimeret til 28 milliarder kroner.

- Min revisor sagde til mig for mange år siden, at jeg ikke skulle begynde at tælle dem, for det ville tage mig 30 år at tælle til en milliard, sagde Lars Larsen til BT i august om sine penge.

/ritzau/