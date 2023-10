13 millioner kroner. Så meget får Jysks ansatte udbetalt i bonus efter endnu et rekordår for dynekongen Lars Larsens livsværk.

Dermed fortsætter kæden den snart årlige tradition for at give medarbejderne bonus, når der har været omsætningsfremgang. Ejerfamilien bag Jysk havde sidste år en formuestigning på to milliarder kroner.

Hos Jysk Danmark virker Country Director i Bo V. Andersen som en ganske tilfreds mand.

»Vores medarbejdere ude i butikkerne har ydet en kæmpe indsats i året, der er gået, og der er blevet kæmpet for hver en krone i kassen. Det vil jeg gerne takke medarbejderne for, og jeg er rigtig glad for, at vi igen i år kan udbetale bonus, så medarbejderne også har lidt ekstra til sig selv i disse tider med høj inflation,« siger han ifølge pressemeddelelsen.

Det er Lars Larsens arvinger, der ejer Jysk og Lars Larsen Group i dag. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Og det på trods af, at det ifølge Jysk har været 'et udfordrende år i detailhandlen', hvor medarbejderne har skulle arbejde 'ekstra hårdt' for at nå den omsætningsfremgang, der udløser en bonus.

Det er dog lykkedes for 90 af de 111 danske Jysk-butikker at øge omsætningen og dermed optjene en bonus. Bonussen udregnes i forhold til den omsætningsfremgang, som butikkerne har haft i forhold til året før, og derfor er der forskel på den størrelse bonus, som de enkelte butikker får.

I hver enkelt butik får hver fuldtidsmedarbejder dog en lige 'stor del af kagen', oplyser Jysk.

I alt har butiksmedarbejderne optjent bonus for 6,7 millioner kroner, hvilket svarer til et gennemsnit på 4.000 kroner per medarbejder.

Også på distributionscentret i Uldum har alle 668 medarbejdere fået udbetalt samlet 6,4 millioner kroner i bonus, hvilket svarer til en gennemsnitlig udbetaling på 10.075 kroner per medarbejder, hvoraf der også optjenes pension.

Distributionscentret leverer varer til Jysks butikker i Danmark, Holland, Belgien, Norge, England og Irland.

Samlet får medarbejderne i Jysks butikker samt lagermedarbejdere på distributionscentret i Uldum udbetalt bonus for 13,1 millioner kroner.

Distributionscentrets medarbejderne bliver målt på flere forskellige parametre, der blandt andet omhandler sikkert arbejdsmiljø og effektivitet i forhold til at pakke paller og lastbiler så optimalt som muligt.

Jacob Brunsborg er Lars Larsens søn og overhovedet for Jysk-familien. Foto: Tobias Kobborg

»Vi arbejder konstant på at have et godt og sikkert arbejdsmiljø, så vi skaber den bedste arbejdsplads. Bonussystemet er med til at sætte øget fokus på dette og motiverer vores medarbejdere til at arbejde effektivt og sikkert,« siger Rikke Stidsen, Operation Manager for distributionscentret i Uldum i pressemeddelelsen.

Mens Jysks ansatte kan glæde sig over at kunne forsøde tilværelsen lidt, så kan Jysks ejere – Lars Larsen Group (LLG), der ejes af den afdøde Jysk-stifter Lars Larsens to børn, Mette og Jacob Brunsborg samt deres tilsammen fire børnebørn, også glæde sig over, at der de sidste år har været medvind i familieimperiet.

Mens Jysk i september offentliggjorde, at man har fået endnu en rekordomsætning på 38, 5 milliarder kroner i regnskabsåret i 2022/ 2023, så afventer mange med spænding det endelig regnskab, der kommer i november, hvor Jysks overskud vil kunne ses.

Sidste år fik Jysk dog et rekordoverskud på over 1,3 milliarder kroner, hvilket satte sit præg på familien Brunsborgs formue.

Familiens formue steg nemlig betragteligt, da LLGs egenkapital steg i 2021/2022 fra 29,6 milliarder kroner til 31, 2 milliarder kroner.

Jysk har mere end 3000 butikker fordelt på 48 lande.