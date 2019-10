Jysk Fynske Medier skal afskedige omkring 100 og genbesætter ikke 50 ledige stillinger i sparerunde.

Mediekoncernen Jysk Fynske Medier, der blandt andet står bag Fyens Stiftstidende og Jydske Vestkysten, skal endnu en gang gennem en sparerunde. Denne gang bliver 150 stillinger nedlagt.

Det fortæller direktør Jesper Rosener onsdag aften til Fyens Stiftstidende.

Spareplanen involverer flere greb. Omkring 100 vil blive afskediget, mens de resterende stillinger allerede er ledige. Her skrotter man planerne om at genbesætte dem.

Derudover bliver lønudgifterne i koncernen frosset fast. Jesper Rosener forklarer, at der kan blive plads til små lønstigninger, hvis koncernen kan erstatte personale, der går på pension, med yngre, billigere erstatninger.

Spareplanen skyldes, at koncernen savner annonceindtægter. I alt skal der spares 228 millioner kroner over tre år.

Lyden af sparekniven er medarbejderne i Jysk Fynske Medier alt for bekendt med.

Spareplanen er den anden på bare to år. I 2018 blev mellem 130 og 140 stillinger nedlagt for at spare 90 millioner kroner.

I 2017 havde koncernen egentligt planer om at bruge penge på at lokke nye kunder i butikken og dermed vokse igen. Men fordi resultatet fra året før blev værre end ventet, blev de planer skrottet.

Det dårlige resultat i 2016 kom, selv om Jysk Fynske Medier det år gennemførte en spareplan, der kostede den koordinerende chefredaktør, Per Westergård, jobbet.

Dengang lød sparekravet på 90 til 100 millioner kroner.

Jysk Fynske Medier blev skabt i 2015, hvor Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier fusionerede. Fra 2016 blev Midtjyske Medier også blevet en del af koncernen.

Når onsdagens spareplan er effektueret, er der sparet eller droppet tiltag for over en halv milliard kroner i forbindelse med og siden sammenlægningen.

Der er i dag 1600 medarbejdere i alt. I 2018 var omsætningen 1,7 milliarder kroner.

Ifølge Jesper Rosener bliver bundlinjen ikke et problem for 2019-resultatet.

- I år kommer vi i hvert fald til at levere mindst det budgetterede overskud på 10 millioner. Vores udfordring kommer, når vi fremskriver den sidste del af 2019 for de næste år, siger han til Fyens Stiftstidende.

/ritzau/