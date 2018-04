I Kolding ligger det digitale bureau Webstarters, som blandt andet laver hjemmesider og markedsføring for andre virksomheder. De har indført en speciel ordning for at teste, om de ansætter de rette medarbejdere.

Det fortæller Dennis Frederiksen, der er partner i virksomheden, til TV 2.

»Vi ved jo alle sammen som ledere, at fejlansættelser koster dyrt. Og det koster dyrt, jo længere vi når ind i ansættelsesperioden,« siger han til tv-kanalen.

Webstarters er en mindre virksomhed med 13 ansatte, og for to måneder siden begyndte virksomheden at tilbyde deres nyansatte en bonus svarende til tre måneders løn, hvis medarbejderen valgte at sige op inden for den første måned af sin ansættelse.

Selvom det umiddelbart kan virke som en dyr løsning, så mener Dennis Frederiksen, at man kan få skilt fårene fra bukkene.

»Det er ligesom vores måde at sige: Her er en gulerod. Hvis de tager den: Fint nok, så koster det os nogle penge her og nu. Og så tager vi et tab på det. Men det koster os endnu mere, hvis vi har haft et års ansættelse, og du så bare skrider,« siger Dennis Frederiksen.

Og enhver Kloge Åge ville formentlig sige, at de bare skulle ansætte den rette til at starte med, men det er ifølge Dennis Frederiksen ikke altid, at en ansættelse udvikler sig sådan, som man havde forventet.

Partneren fortæller dog, at han håber, de aldrig kommer til at benytte sig af bonusordningen, som tre personer i skrivende stund kan modtage, hvis de vælger at slutte samarbejdet tidligere end forventet.