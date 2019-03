Bach-familien fra Viborg kommer ikke til at mangle noget lige foreløbigt.

Deres firma, Bach Gruppen A/S, som blandt andet gør sig i byggerier, kom ud af 2018 med et overskud på hele 224 millioner kroner, viser et nyt regnskab.

En indtjening, der cementerer deres stauts i top 100 over de rigeste familier i Danmark, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Bach Gruppen beskriver da også resultat som værende ’tilfredsstillende’ i regnskabet.

Det er flere færdiggjorte byggerier, som skæpper godt til i kassen.

»De færdige byggerier er selvfølgelig en væsentlig del af regnskabet, men det går nu generelt godt i langt de fleste af vores selskaber, så vi glæder os over, at vi har haft et rigtig fint år, og vi ser frem til, at 2019 nok bliver lige så godt,« siger direktør Palle Buhl Jørgensen til Viborg Stifts Folkeblad.

Det er både byggerier i Viborg, Vejle og på Islands Brygge i København, der er særdeles lukrative for Bach Gruppen.

Bryggens Bastion er et af de områder, Bach Gruppen nyder godt af. De investerede i området i 2007, da der var lavkonjunktur, og de seneste år er der så for alvor kommet gang i byggeriet, som står til at blive 125.000 kvadratmeter, når det er færdigt.