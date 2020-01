Den danskstiftede virksomhed Just Eat er netop blevet solgt for intet mindre end 52 milliarder kroner.

Det sker efter en intensiv budkrig, hvor to af de helt store spillere i Take away-branchen kæmpede om at blive de nye ejere af Just Eat.

Ifølge The Independent faldt budrunden i sidste ende ud til hollandske Takeaway.com's fordel.

Dermed har de nu lagt fundamentet til at kunne skabe en af verdens største takeaway-virksomheder.

»Jeg er henrykt,« siger Takeaway.com's administrerende direktør, Jitse Groen, til Independent og tilføjer:

»Just Eat og Takeaway.com er en drømme-kombination, og jeg glæder mig rigtig meget til at lede firmaet i mange år ud i fremtiden.«

Takeaway.com bød oprindeligt på Just Eat tilbage i juli 2019, men i oktober samme år satte den hollandske internet-konglomerat Prosus en midlertidig stopper for selskabets store planer ved uopfordret at byde mere end 6,3 milliarder dollars svarende til mere end 54 milliarder danske kroner.

Derudover bød Prosus yderligere to gange, men Just Eats bestyrelse bakkede fra start op om Takeaway.com, og den 10. januar kunne selskabet endegyldigt kalde sig ejere.

Det sammenslåede firma kommer til at have hovedsæde i Amsterdam.

Just Eat håndterede i 2018 mere end 221 mio. ordrer og er i dag at finde i 16 lande fordelt på fire kontinenter.

Den danske mangemillionær, Jesper Buch stiftede madleverings-portalen tilbage i 2000. Allerede i 2005 solgte han den første bid af kagen videre til den sky danske forretningsmand Bo Bendtsen.

I 2011 solgte Jesper Buch endegyldigt den sidste del af sin beholdning i den forretning, han sparkede i gang i en kælder i Kolding.