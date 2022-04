Den børsnoterede take away-koncern Just Eat er kommet i modvind, efter det er kommet frem, at ledelsen har været på skitur for svimlende 110 millioner kroner.

Det skriver Børsen på baggrund af en artikel fra Bloomberg.

På torsdag skal Just Eats hollandske direktør Jitse Groen derfor stå skoleret overfor virksomhedens amerikanske investorer i New York.

Skituren har vakt vrede blandt investorerne, fordi Just Eat i flere måneder har været under et massivt økonomisk pres.

Virksomheden havde sidste år et tab på syv milliarder kroner. Syv gange mere end året før.

Til Bloomberg siger analytiker i kapitalforvalteren Davy, at investorernes negative holdning til skituren er forståelig.

»Dette virker lidt skævt set ud fra et investorforhold,« siger han.

En talsperson fra Just Eat siger ifølge Børsen, at skituren blev afholdt, fordi man gerne ville vise medarbejderne, at man satte pris på dem efter en travl periode under coronanedlukningen.

»Vi forstår, at det er udfordrende tider, men netop derfor er det endnu vigtigere at organisere Snow Fest og vise vores medarbejdere, at vi værdsætter dem og deres hårde arbejde.«

Ligesom flere andre take away-virksomheder oplevede Just Eat en opgang under coronaepidemien, hvor mange flere bestilte mad udefra.

Men efter restauranter og cafeer igen er genåbnet, har mange udbringningstjenester svært ved at opretholde samme indtjening.