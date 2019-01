Just Eat må nu vinke farvel til deres administrerende direktør, Peter Plumb, som har valgt at trække sig med øjeblikkelig virkning.

Som afløser har virksomheden valgt kundechefen, Peter Duffy, som midlertidig topchef.

Det skriver britiske Just Eat, som blev stiftet af blandt andre danske Jesper Buch i år 2000, i en pressemeddelse.

»2018 var endnu et år med stor vækst for firmaet,« siger den nu tidligere administrerende direktør, Peter Plumb, i pressemeddelelsen og fortsætter:

»Forretningen går godt, og derfor er det nu det rigtige tidspunkt for mig at træde til side og skabe vej for en ny chef, som skal styre den nye, spændende bølge af vækst.«

Også bestyrelsen har rosende ord tilovers for den aftrædende direktør:

»Bestyrelsen vil gerne takke Peter Plumb for at sætte Just Eat på en ny kurs, som har placeret firmaet i en position, hvor vi bedre kan tackle et større marked, som hele tiden udvider sig. Vi ønsker ham god vind fremover,« siger bestyrelsesformand Mike Evans i pressemeddelelsen.

Just Eat, der er en madleverings-portal, er blevet uhyre populær i Storbritannien.

Jesper Buch, som i dag blandt andet også er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule', var med til at starte firmaet i sin kælder i Kolding med fire venner.

Idéen kom, da han studerede i Norge. Her ville han bestille en pizza, men kunne ikke finde nummeret til pizzeriaet online.

Derfor tænkte han, at danskerne måtte savne en fælles webside med danske restauranter.

Han fik ret. I 2011 solgte han virksomheden, der gjorde ham til mangemillionær.