Iværksætterne bag tøjmærket Shaping New Tomorrow vælter sig i succes for tiden.

Og for nylig kunne de tre aalborgdrenge så tilføje endnu en fjer i den efterhånden veldekorerede hat.

Shaping New Tomorrow vandt nemlig prisen som EY Entreprenuer of the Year i kategorien 'export and globalization'.

Det skete meget passende samme dag, som virksomheden åbnede sin anden butik i Tyskland.

Ved vækstkonkurrencen er det en jury, der vurderer, hvem der skal løbe med hæderen i de seks forskellige kategorier. Og der var stor enighed om at pege på Shaping New Tomorrow i gloabliseringskategorien.

»Blandt andet har de valgt at alliere sig med stærke kompetencer inden- og udenfor branchen. Det er klogt set, og juryen kunne ikke undgå at være draget af den gode historie om virksomheden, der brager igennem og på få år har cementeret sin berettigelse i et ellers konkurrencepræget marked. Verden er åben for de unge gæve nordjyder,« forklarer Søren Smedegaard Hvis, der er partner i EY og direktør for EY Entrepreneur of the Year.

Mens Shaping New Tomorrow altså netop har åbnet butik nummer to i Tyskland, så er de tre aalborgensere ikke færdige med at ekspandere i nabolandet.

Kasper Ulrich, Christoffer Bak og Christian Aachmann har samtidig underskrevet lejeaftaler til tre nye lejemål i henholdsvis Frankfurt, Stuttgart og Berlin.

»Vi investerer i år et tocifret millionbeløb ikke bare i ekspansionen i Tyskland, men også i udvikling af vores produktkategorier inden for genanvendelse, så vi er klar til den øgede efterspørgsel i Tyskland i takt med, at vi breder os ud over de større byer,« sagde Kasper Ulrich torsdag om udvidelsen i Tyskland.

For en måned siden præsenterede Shaping New Tomorrow deres seneste regnskab, hvor det fremgår, at firmaet omsatte for hele 300 millioner kroner.

Samtidig var overskuddet efter skat på 37,5 millioner kroner. Det er firmaets største overskud nogensinde.