En af de største juletræsproducenter i Europa forlader 2019 med et betydeligt underskud.

Green Team Group hedder producenten, der er er ejet af Sydbank. Og de går altså ud af regnskabsåret 2018/19 med et underskud på 237,7 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Året forinden havde de et underskud på 58,6 millioner kroner.

Det tyder altså på, at det kun går den forkerte vej for producenten.

Ledelsen i virksomheden forklarer det store underskud med en faldende pris og fortæller videre i ledelsesberetningen for i år, at salget at Nordmannsgran-træerne er steget.

Desuden har man nedskrevet lageret med 200 millioner kroner, så værdien på træerne er altså faldet.

Det store prisfald forklares med, at et højt udbud presser prisen i bund. Efterspørgslen skulle efter sigende være den samme.

Siden 2016 er prisen faldet med 50 procent.

Men man er optimistisk i ledelsen hos Green Team Group. De forventer nemlig en prisstigning fra 2021.

I oktober tog Sydbank over og fik derved kontrollen over juletræsgiganten. De besluttede at indsætte Christian Pagaard Junker som ny bestyrelsesformand.

Og det er altså ham, der forventes at stå forrest og føre juletræsproducenten mod sorte tal på bundlinjen.