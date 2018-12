Julefreden i Tivoli Food Hall er truet af en konflikt mellem fagbevægelsen og 14 restauranter, der ikke vil underskrive en overenskomst for deres ansatte. Det skriver Avisen.dk.

3F København har sendt strejke- og blokadevarsel til 14 af de 18 restauranter i Tivoli Food Hall.

Det drejer sig blandt andet om populære kæder som Gorms Pizza og Cock’s & Cows.

Konflikten træder i kraft fra mandag den 14. december.

»Jeg regner med, at der vil være stor opbakning, så vi kan få ordentlige forhold.«

»Vi ønsker ikke at ramme de få forretninger i Tivoli Food Hall, der har overenskomst, men jeg forventer, at konflikten vil ramme de andre hårdt,« siger formand Bjarne Høpner til Avisen.dk.

Arbejdsgiverne er uforstående overfor konfliktvarslet fra 3F København:

»Jeg havde en klar fornemmelse af, at vi havde en god dialog, så det kommer meget bag på mig.«

»Vi har som virksomhed været meget imødekommende over for at finde en løsning, men den er åbenbart strandet nu,« siger Daniel Knuttel, der er administrerende direktør for Cock's & Cows.