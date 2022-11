Lyt til artiklen

Julen står for døren med alt, hvad dertil hører af gløgg, æbleskiver, flæskesteg, julegodter og julegaver.

Med andre ord; den sædvanlige forbrugsfest skydes snart i gang. Eller gør den?

Inflationen har i månedsvis udhulet danskernes realløn, men indtil videre har det faktisk ikke haft den store påvirkning på vores lyst til at svinge dankortet, når vi er ude at handle.

Nu ser det til gengæld ud til, at der sker noget – lige op til den vigtige julehandel.

En ny måling, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Danske Bank, viser, at danskerne vil bruge færre penge i julen end sidste år, skriver Finans.

Vil du bruge færre penge på julegaver i år?

»Nu begynder vi at se, at det går mærkbart dårligere med forbruget,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank.

Hele 67 procent af de lidt over 6.000 adspurgte har svaret, at de vil bruge færre penge i julen i år end sidste år. Til sammenligning gjaldt det kun for mellem 39 procent og 43 procent de foregående tre år.

Danske Bank estimerer på baggrund af besvarelserne, at danskerne i gennemsnit vil bruge omkring 500 kroner mindre på julegaver i år, og hele 67 procent – eller lidt over to tredjedele – af de adspurgte tilkendegiver da også, at julen giver dem økonomiske bekymringer.

Det kan ses som en naturlig udvikling i en tid, hvor lønningerne ikke følger med inflationen, med det resultat at familien Danmark har færre penge mellem hænderne.

Men udviklingen er ikke desto mindre bekymrende, fordi netop det fortsat høje privatforbrug ifølge økonomiske eksperter har været med til at holde hånden under både den danske økonomi og arbejdsmarkedet – trods inflation og krisetegn.