Siden 1994 har Tivoli haft millioner af gæstebesøg i julen, og parken vil fortsat trække turister til byen.

Siden 1994 har Tivolis julesæson Jul i Tivoli ført til 20,5 millioner gæstebesøg.

Og i år kan parken fejre 25-års jubilæum for Tivolis julesæson, der siden begyndelsen har haft til mål at tiltrække gæster fra hele landet.

- Vi er meget stolte over at have sat noget i gang i København. Førhen skete der ikke meget i byen, og så er det dejligt for os at tiltrække nogle turister - også i julen, siger Torben Plank, pressechef i Tivoli.

- Da vi først startede med at holde jul, var der ingen, der rigtig troede på det, fordi folk syntes, det var for koldt. Så gik der nogle år, og så begyndte vi at få succes. Nu er det vores næststørste sæson efter sommersæsonen, siger han.

Også Mikkel Aarø-Hansen, der er direktør i turismeorganisationen Wonderful Copenhagen, mener, at Jul i Tivoli har en stor rolle i forhold til at trække turister ud i byen i vintermånederne.

- Vi arbejder målrettet på at få endnu flere af hovedstadens gæster til at lægge deres besøg uden for højsæsonen. Og hovedstaden er allerede i fuld gang med at etablere sig som helårsdestination med større vækst i vinterhalvåret end i sommermånederne.

- Det er en meget positiv udvikling, som naturligvis kræver, at der er attraktive oplevelser året rundt. Og her spiller Tivoli en kæmpe rolle med sin satsning på julesæsonen gennem nu 25 år og med havens efterfølgende øvrige sæsonudvidelser, siger han.

Årets Jul i Tivoli koster parken 30 millioner kroner i drift og klargørelse.

Gæsterne kan i opleve et juletræ af Swarovski-krystaller til en million kroner og en hel ny forlystelse, Mælkevejen, til 55 millioner kroner.

- Det er nok den største julegave, vi har givet vores gæster i mange år. Det er vigtigt for os hele tiden at udvikle os, så det ikke er den samme julemand, folk skal komme og se hvert år, siger Torben Plank.

Jul i Tivoli kan opleves fra 16. november og frem til 5. januar 2020.

/ritzau/