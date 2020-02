2019 burde have været et jubelår for Airbus. Men en næsestyver fra myndigheder udløser et underskud.

Den europæiske flyproducent Airbus oplevede en voldsom stigning i ordreindgangen i 2019, hvor konkurrenten Boeing har været plaget af store problemer med flytypen 737 MAX.

Men en stigende omsætning har ikke kunnet opveje en stribe af bøder og afbrudte kontrakter, der samlet giver Airbus et stort underskud.

- Vi har opnået meget i 2019, hvor vi leverede et stærkt underliggende resultat drevet af levering af kommercielle fly.

- Resultaterne reflekterer også de endelige aftaler med myndigheder, når det kommer til igangværende efterforskninger og reviderede estimater for A400M (et militært transportfly red.), skriver administrerende direktør Guillaume Faury i en pressemeddelelse.

De betydelige bøder og problemer betyder, at Airbus i 2019 gav et underskud på 1,4 milliarder euro - 10,2 milliarder kroner - på trods af at salget steg til 70,5 milliarder euro. Det var et hop på mere end 10 procent.

Der var ellers lagt op til et forrygende år for Airbus, efter at konkurrenten Boeing oven på flere fatale ulykker med flytypen 737 MAX helt har måttet stoppe produktionen og holde alle fly af typen på jorden.

Airbus' ordreindgang steg da også med 46 procent i 2019 til 81,2 milliarder euro, i takt med at Boeing var lammet.

At det alligevel blev til et stort underskud er hovedsageligt udløst af, at Airbus har indgået et forlig med europæiske og amerikanske myndigheder oven på anklager om korruption i perioden 2004-2016. Det har kostet 3,6 milliarder euro.

Oven i den udskrivning har Airbus måtte lægge 1,2 milliarder euro til problemer med militærflyet A400M, og 221 millioner euro er ikke kommet i tegnedrengen, fordi Tyskland har stoppet eksport af militært udstyr til Saudi-Arabien.

I 2020 venter Airbus fremgang. Selskabet venter at levere 880 kommercielle fly og få et driftsresultat på 7,5 milliarder euro.

/ritzau/