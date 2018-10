520 millioner kroner.

Så mange penge har et schweizisk selskab måttet punge ud med for at købe den danske vindmøllevirksomhed JSB Group. Det skriver Finans.

JSB Group, der leverer indmad og teknologi til vindmøllevinger, er dermed blevet solgt til schweiziske Gurit.

Den danske virksomhed, der har hjemme i Ringkøbing, er ejet af kapitalfonden Verdane, som nu har fundet den rette køber af virksomheden, der ifølge Finans i år har en forventning om at nå en omsætning på knap 700 millioner kroner.

Virksomheden blev grundlagt af Jens Sivert Bak tilbage i 1988, oplyses det på JSB Groups hjemmeside.

I 2014 trådte han tilbage, og Frank Virenfeldt Nielsen overtog. Han vil også fremadrettet lede selskabet.

Selskabet, der har mere end 470 ansatte, har indtil videre produktionsfaciliteter i Danmark, Spanien, Kina, Tyrkiet og USA.

Til Finans forklarer Frank Virenfeldt Nielsen, at man ved 'at kombinere kompetencer hos JSB Group og Gurit kan reducere omkostningerne til glæde for kunderne'.