Danmarks største internetboghandel, Saxo.com, er opkøbt af JP/Politikens Hus for et trecifret millionbeløb.

JP/Politikens Hus køber internetboghandlen Saxo.com. Købet værdisætter Saxo.com til 190 millioner kroner. Det skriver JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen ejede JP/Politikens Hus i forvejen 30 procent af Saxo og har dermed lagt omkring 133 millioner kroner for de resterende 70 procent.

- I JP/Politikens Hus lever og ånder vi for at udgive indhold, der kan oplyse og underholde. Netop det er Saxo.com indbegrebet af.

- Vi glæder os til at videreudvikle Saxos stærke position også inden for nye, digitale områder, skriver koncerndirektør i JP/Politikens Hus Dorthe Bjerregaard-Knudsen i meddelelsen.

Saxo.com har i dag omkring 50 ansatte og en omsætning på over 300 millioner kroner. Ifølge sit regnskab for 2017 gav Saxo.com et overskud på 3,9 millioner kroner.

Internetboghandlen blev startet i 1999 og i 2005 overtaget af boghandleren Jørgen Balleby Olesen, der allerede havde en forretning inden for salg af bøget på nettet.

- Jeg overdrager nøglerne til JP/Politikens Hus med en blanding af stolthed og vemod. Heldigvis er JP/Politikens Hus den helt rigtige til at drive Saxo.com til det næste niveau.

- Huset har været medejer af Saxo.com i snart 10 år, og vi har fælles værdier omkring vigtigheden af kvalitetsindhold. Handlen sikrer samtidig lokal forankring af en stærk afsætningskanal for alle danske forlag, skriver Jørgen Balle Olesen i pressemeddelelsen.

Saxo.com vil efter overtagelsen fortsat blive drevet som en selvstændig forretning under JP/Politikens Hus, og Jørgen Balleby Olesen vil i en periode fortsætte som administrerende direktør.

JP/Politikens Hus ejer i forvejen Politikens Forlag, der er et af Danmarks største med forfattere som Jussi Adler-Olsen og serien "Turen går til".

/ritzau/