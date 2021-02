Niels Boserup nåede i sit arbejdsliv både at være redaktionschef hos Jyllands-Posten og topchef i en lufthavn.

Den danske journalist og erhvervsmand Niels Boserup er død i en alder af 77 år.

Det skriver Berlingske.

Niels Boserup er blandt andet kendt for at have været bestyrelsesformand for høreapparatselskabet William Demant, TV2 og Jyllands-Posten.

Han nåede i sin karriere også at være administrerende direktør for Danmarks største lufthavn, Københavns Lufthavn.

Før Boserup kastede sig over en karriere inden for erhvervslivet, nåede han at arbejde som journalist i nogle år.

Det var dog ikke lang tid, han holdt fast i journalistikken.

Efter at han havde endt sin uddannelse på Journalisthøjskolen i Aarhus, blev han ansat på Jyllands-Posten.

Men selv om han avancerede til erhvervsredaktør og senere redaktionschef, blev han blot seks år i branchen.

Livet på den anden side af erhvervslivet trak i ham, og han blev informationschef og senere underdirektør i skibsværftet Burmeister & Wain.

Tiden på Jyllands-Posten var dog langtfra spildt for Boserup, da han kunne bruge sine cheferfaringer i erhvervslivet.

- Jobbet var som at køre en racerbil uden bremser. Der er kun én ting at gøre, nemlig at styre. Her lærte jeg at træffe beslutninger og stå ved dem, har Niels Boserup en gang sagt.

Det viste sig, at Boserup havde sans for at styre. I 1991 førte det ham til jobbet som administrerende direktør for Københavns Lufthavn, efter at han havde været igennem direktionsgangene i Codan og Fjerde Søforsikring.

Boserup endte med at være direktør for Københavns Lufthavn i 16 år frem til 2007.

Selv om tiden i lufthavnen til tider var kaotisk, var den også succesfuld.

Med Boserup i spidsen blev Kastrup kåret som Europas mest effektive lufthavn. Boserup forsøgte også at gøre lufthavnen smukkere, da han havde en stor passion for kunst.

Den passion fortsatte han med at have i sine sidste år, hvor en del af fritiden blev brugt på kunst.

/ritzau/