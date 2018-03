Regionerne vil ikke ramme fødende med en lockout. Alligevel er jordemødre på 14 afdelinger lockout-truede.

København. Jordemødre på 14 fødestuer landet over har modtaget et lockout-varsel.

Det sker selv om en eventuel lockout ikke skal have konsekvenser for de fødende, som regionernes chefforhandler, Anders Kühnau, tidligere har meldt ud.

Den omfattende lockout undrer derfor Jordemoderforeningen.

- Vi har kun udtaget to fødesteder til strejke, fordi det er minimum for at frigøre os fra overenskomsten. Men når 14 fødesteder udtages til lockout, frygter vi, at gravide og fødende kan komme i klemme, siger Stina Kruse Skov, næstformand i Jordemoderforeningen.

- Derfor sætter vi spørgsmålstegn ved, hvordan regionerne kan sige, at der ikke kommer flere gravide i klemme som konsekvens af lockouten, end der ville med strejken, siger Stina Kruse Skov.

Der er dog en årsag til, at der er flere fødesteder udtaget til lockouten end strejken.

- Vi har udtaget alle de afdelinger i lockouten, som vil blive ramt af strejken på den ene eller anden måde. Hvis eksempelvis vaskeriet på et hospital strejker, vil det indirekte ramme fødeafdelingen, som derfor også inkluderes i lockouten, siger Anders Kühnau.

Der er endnu ikke forhandlet et nødberedskab på plads, som kan træde i kraft, hvis der opstår konflikt.

- Vi forventer, at de fødende bliver omfattet af et nødberedskab. Derfor vil lockouten i princippet ikke ramme nogen fødende, siger Anders Kühnau.

Alle jordemødrenes opgaver er absolut nødvendige og bør ifølge Jordemoderforeningen inkluderes i nødberedskabet, hvis ingen fødende eller gravide skal komme i klemme under en eventuel lockout.

Anders Kühnau kan dog ikke på stående fod garantere, at alle jordemødrenes opgaver bliver inkluderet i rammeaftalen for nødberedskabet.

Nødberedskabet skal være på plads, senest dagen før arbejdet indstilles.

Danske Regioner har mandag meldt ud, at op mod 80.000 regionalt ansatte bliver ramt af en lockout, hvis forhandlingerne om en ny overenskomst ikke når i mål, og det ender med en konflikt med arbejdstagerne.

Lockouten, som kan træde i kraft fra 10. april, vil ramme stort set lige bredt i alle regioner, forklarer Anders Kühnau.

/ritzau/