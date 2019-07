Flyselskabet Norwegian må notere et uvant fald i antallet af passagerer i juni. Flyproblemer har givet knas.

Problemer med Boeing-fly, der ikke må flyve, har ramt flyselskabet Norwegians punktlighed og passagertal i juni.

Det skriver selskabet i en meddelelse, hvori det fortælles, at Norwegian transporterede 3,5 millioner passagerer i juni, godt 22.000 færre end i juni sidste år.

- På langdistanceruterne er antallet af rejsende betydeligt højere, mens nedgangen kommer på kortdistanceruterne, hvor vi har 18 Boeing 737 MAX på jorden og reduceret charterkapacitet, skriver Norwegian.

Passagertilbagegang har historisk været uset for Norwegian, der tidligere har fokuseret på voldsom vækst. Det har dog kostet dyrt økonomisk, og Norwegian fokuserer nu på sine omkostninger for at blive en overskudsforretning.

Den omstilling har problemerne med Boeing-flyene ikke gjort lettere. Siden to fly af typen Boeing 737 MAX på kort tid styrtede umiddelbart efter, at de var lettet, er den meget udbredte flytype blevet tvunget på jorden i store dele af verden.

Også punktligheden er ramt hos Norwegian. Den endte på 70,9 procent i juni. Det forklarer flyselskabet blandt andet med, at det benytter sig mere af lejede fly end normalt, fordi Boeing 737 MAX må blive på jorden.

/ritzau/