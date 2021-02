Trods sine bare 21 år er Johan Lynggaard en erfaren amatørinvestor. Han har før set aktiekurser stige og falde kraftigt, men intet kan måle sig med det aktieeventyr, han også selv er blevet en del af.

For én investering har givet ham en profit svarende til 10 månedslønninger.

»Jeg har primært handlet med højrisikoaktier, så jeg er lidt vant til det, men det her er 10 gange vildere end noget, jeg har set før. Det er den handel, jeg har tjent allermest på,« siger han.

Han taler om GameStop-aktien. Så sent som 12. januar kunne en GameStop-aktie købes for bare 19 dollar. I skrivende stund er kursen 340 dollar.

Store investorer som hedgefondene Melvin Capital og Citron Research havde dømt den amerikanske computerspil-kæde for ude.

Men Johan Lynggard, der til daglig er kontorfunktionær på en erhvervsskole, opdagede, at der ingenlunde var udsigt til et stop for værdien af GameStop, og derfor sprang han med på bølgen, da kursen stod i 41,5.

B.T. har set bekræftelser på Johan Lynggaards køb af GameStop-aktien og kender den præcise profit, som Johan Lynggaard ikke ønsker offentliggjort.

»Jeg købte mest, fordi det var en god investeringsmulighed,« siger han og fortæller, at der dog også var en anden grund:

Game on! GameStop-butikkerne har været omdrejningspunktet for aktiekrigen. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Game on! GameStop-butikkerne har været omdrejningspunktet for aktiekrigen. Foto: CARLO ALLEGRI

De massive stigninger i GameStop-aktien er blevet drevet af tusindvis af brugere fra internetforummet Reddit. Men frygten for spekulation satte i sidste uge begrænsninger på, hvor mange handler private investorer som Johan Lynggaard kunne lave.

Det vil han ikke finde sig i.

»Jeg har solgt lidt ud løbende, men da der kom begrænsninger på, blev jeg irriteret og købte igen, fordi jeg føler, at når aktiemarkedet bygger på udbud og efterspørgsel, så kan man ikke bare fjerne det ene element. For så er markedet ikke længere frit, og det er de små, der bliver taberne, fordi de store ikke bruger samme platforme og derfor stadig kan handle,« siger han.

Mens småinvestorer har købt aktier med i mange tilfælde stor gevinst, har store kapitalfonde som Melvin og Citron omvendt satset stort på et kursfald på GameStop-aktien

Andrew Left er stifter af Citron Research, der har satset på, at GameStop-aktien ville falde i værdi. Arkivfoto Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Andrew Left er stifter af Citron Research, der har satset på, at GameStop-aktien ville falde i værdi. Arkivfoto Foto: BRENDAN MCDERMID

Når investorer sætter penge på, at virksomheders aktier klarer sig dårligt, kaldes det en short-investering.

Melvin og Citron menes nu at have mistet tocifrede milliardbeløb. I dollar.

Det lader til, at småinvestorerne har set, at de aggressive kapitalfonde bløder milliarder som følge af deres fejlslagne sats.

Og muligheden for at straffe storkapitalen ser ud til at have skubbet på lysten til at investere i GameStop.

Det gælder også for Johan Lynggaard.

»Det er klart, at det skyldes, at det kan betale sig, men det er også en lille hævn mod Wall Street for finanskrisen,« siger han.

Johan Lynggaard har ikke medlidenhed med Melvin Capital og Citron Research

»Det er dem, der har lavet en ekstremt dårlig risikoberegning, og det er nu kommet andre til gode. Pengene er jo ikke forsvundet, men er gået til andre, mindre investorer, og det har jeg det fint med,« siger han.