Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jørgen Buhl Rasmussen stopper som bestyrelsesformand for Novozymes.

Det skriver Novozymes i en pressemeddelelse.

Efter 12 år som medlem af Novozymes bestyrelse har Jørgen Buhl Rasmussen valgt ikke at søge om genopstilling ved generalforsamlingen 2. marts 2023.

Ud af de 12 år i bestyrelsen har han været bestyrelsesformand i virksomheden i seks af dem.

Novozymes bestyrelse har valgt at foreslå Cees de Jong som en ny bestyrelsesformand for Novozymes, der er i gang med at fusionere med Chr. Hansen Holding.

Cees de Jong har fra 2013 til 2018 været administrerende direktør i netop Chr. Hansen Holding, og så er han i øjeblikket næstformand i bestyrelsen.

I forbindelse med fusionen mellem Chr. Hansen og Novozymes har man valgt, at spanske Ester Baiget, der er nuværende administrerende direktør i Novozymes, fortsætter i rollen efter fusionen.

Hvem der bliver bestyrelsesformand efter fusionen vides endnu ikke.