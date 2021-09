De bragede af sted med høj musik, Power Shakes, tunacados og plusser på bundlinjen.

Du kender stedet. Joe & The Juice. De er her, der og alle vegne. Med fuld fart fløj de ud over Danmarks grænser,

Men så vendte det. Ifølge Berlingske har juicekæden på tre år tabt næsten en milliard kroner, og regnskabet for 2020 lød på et dundrende underskud på 484 millioner.

Nu er en ny mand så kommet til roret. Hans navn er Thomas Nørøxe. Han er tidligere personalechef i biksen, men i sommer byttede han den titel ud med topposten.

Og ifølge Finans vil Thomas Nørøxe nu ændre på måden, kæden har ekspanderet på. En ny strategiplan frem til 2025 er lavet.

Planen er, at Joe & The Juice fortsat skal ud og indtage verden. Især det amerikanske marked. Men det skal ske med »sikkerhedsselen på.«

»Vi skal vokse, men det skal ske med sikkerhedsselen på. Vi voksede for meget og for hurtigt på et tidspunkt. Der er betalt dyre lærepenge. Vi har lært, at vi ikke skal åbne for mange barer i det enkelte marked inden for kort tid,« lyder det fra Thomas Nørøxe til Finans.

Virksomheden vil i 2022 have fokus på vækst i Europa. Men USA, Mellemøsten, hvor de ikke allerede er til stede, og en fordobling af deres 300 butikker står blandt andet også på stategiplanen.