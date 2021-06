Den danske juice-gigant Joe & The Juice har haft rod i regnskabet.

Blandt andet derfor måtte den administrerende direktør Sebastian Vestergaard sidste uge træde tilbage.

Det skriver InsideBusiness.

Ifølge mediet var CEO’en Sebastian Vestergaard bekendt med en række af de regnskabsmæssige uregelmæssigheder.

Uregelmæssigheder, der blandt andet indebar afskrivninger, der i virkeligheden dækkede over tab i forbindelse med butikslukninger, forkert bogføring og en række andre ting.

Det var revisionsfirmaet Deloitte, der fandt frem til de adskillige uregelmæssigheder i årsrapporterne efter at have overtaget revisorrollen fra PwC.

Revisionshuset Ernst & Young har ligeledes bekræftet regnskabsrodet.

Da den administrerende direktør med øjeblikkelig virkning trådte tilbage sidste uge, var den officielle udmelding fra Joe & The Juice, at »beslutningen er truffet af bestyrelsen« efter en »konstruktiv dialog med Sebastian Vestergaard om den bedste måde at udnytte hans kompetencer.«

Men den forklaring sås der altså tvivl om nu.

Efter revisionshusenes konklusion om uregelmæssigheder har flere anonyme whistleblowers peget på, at Sebastian Vestergaard var bekendt med rodet.

Til InsideBusiness har Joe & The Juice svaret følgende:

»Bestyrelsen har allerede tilkendegivet i en pressemeddelelse torsdag den 24. juni, 2021, at Sebastian Vestergaard ikke længere er den bedst egnede til at være CEO i Joe & The Juice.«

Sidste uge, da Sebastian Vestergaard trådte tilbage som CEO for juiceimperiet, skrev han en opdatering på sin LinkedIn-profil:

»Over den seneste måned har jeg haft en konstruktiv dialog med bestyrelsen i Joe & The Juice. Det har ført til den konklusion, at jeg træder tilbage som administrerende direktør og fortsætter i en ny rolle med fokus på forretningsudvikling.«