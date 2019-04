Den seneste måneds udvikling på det danske arbejdsmarked viser svaghedstegn, vurderer økonom.

Antallet af lønmodtagere i Danmark lå stort set uændret i februar.

Helt præcist kom 226 flere i job, og samlet var knap 2,78 millioner i beskæftigelse. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Udviklingen dækker blandt andet over, at der er kommet flere ansatte i byggebranchen og inden for ejendomshandel- og udlejning.

Til gengæld er antallet af job i transportbranchen dykket.

Samlet er der kommet omtrent 400 flere job i den private sektor, mens der er et dyk på 200 i den offentlige sektor.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd betegner cheføkonom Erik Bjørsted tallene som skuffende.

- Lønmodtagerbeskæftigelsen er kongetallet for dansk økonomi og den vigtigste vejrhane, når vi skal vurdere, hvad vej vinden blæser i dansk økonomi.

- Derfor har dagens tal også en kedelig signalværdi - specielt i en tid hvor nøgletallene fra udlandet viser svaghedstegn, og optimismen er faldende, skriver han i en kommentar.

