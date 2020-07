Selv om jobskabelsen i USA var stærk i juni, så risikerer coronaspredningen at stikke en kæp i hjulet.

Beskæftigelsen uden for landbruget i USA steg i juni med 4,8 millioner personer, oplyser Bloomberg News.

Ifølge Dansk Erhverv er det den største månedlige jobvækst, siden man begyndte at registrere den amerikanske beskæftigelse i slutningen af 1930'erne.

- Fremgangen i juni kommer tilmed efter en pæn jobvækst på 2,7 millioner personer i maj.

- Det betyder, at der i alt er blevet skabt 7,5 millioner job i USA over de seneste to måneder, siger cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer i en kommentar.

Stigningen på 4,8 millioner personer i juni var samtidig mere, end hvad økonomerne havde ventet ifølge Bloomberg News. De havde ventet en stigning på 3,2 millioner.

Den større end ventede jobskabelse var i juni med til at reducere den samlede arbejdsløshed. Den faldt til 11,1 procent fra 13,3 procent måneden før.

- Den fornyede jobvækst i USA skal ses, i sammenhæng med at aktiviteten generelt er steget, i takt med at store dele af det amerikanske samfund er blevet genåbnet siden midten af maj, siger Tore Stramer.

Selv om jobmarkedet var inde i en rigtig god udvikling i juni, så risikerer det at løbe ind i problemer, vurderer cheføkonomen fra Dansk Erhverv.

Antallet af nye tilfælde med coronasmitte er fortsat stigende i USA, og landet er absolut førende målt på antallet af bekræftede coronasmittede.

- Det er yderst bekymrende, da det i høj grad kan bremse forbruget og føre til en ny nedlukning af store dele af samfundet.

- Fortsætter den seneste acceleration i smitten i USA, så vil det utvivlsomt få endog meget store konsekvenser for amerikansk økonomi, siger Tore Stramer.

Mens beskæftigelsestallene for juni har overrasket økonomerne positivt, så er det en anden situation for de seneste tal for antallet af nytilmeldte ledige.

I sidste uge var der nemlig 1,43 millioner nytilmeldte ledige i USA. Det var flere end ventet af økonomerne, der ifølge Bloomberg News havde regnet med 1,35 millioner.

