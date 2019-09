Økonomer havde forventet jobskabelse på 160.000 uden for landbruget i USA i august. Det blev til 130.000.

Der blev skabt 130.000 job uden for landbruget i USA i august. Det viser det såkaldte kongetal, som er lavere end ventet.

Økonomer forventede ifølge erhvervsmediet Bloomberg, at der ville blive skabt 160.000 job i august.

Kongetallet udsendes hver måned, og det får stor opmærksomhed blandt økonomer over hele verden. Tallet betragtes nemlig som en strømpil for økonomien ikke bare i USA, men også i Europa.

Går det godt for amerikanerne, nyder Europa - og dermed Danmark - godt af det. Det skyldes, at mange danske virksomheder lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

