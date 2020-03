Op mod 30.000 af dem, der skifter job i april, risikerer at skulle gå månedsvis uden indtægter, advarer Djøf.

Mange borgere, der står over for et jobskifte, er for tiden i en svær situation, fordi deres nye arbejdsplads på grund af coronakrisen ikke er klar til at tage mod dem.

Det betyder i mange tilfælde, at virksomhederne forsøger at skubbe starten for ansættelsen i op til flere måneder.

Det giver reelt de jobskiftende to muligheder, og ingen af dem er ideelle med de nuværende regler, advarer fagforbundet Djøf.

- De kan sige, at det er de ikke interesserede i det (at vente med opstart, red.), og så bliver de nok opsagt af virksomheden. Den anden vej er at acceptere en senere opstart. Det betyder, at de står i en periode uden nogen indkomst.

- De er uden for dagpengesystemet med de regler, vi har i dag. Man ryger simpelthen uden for dagpengesystemet, hvis ens job bliver skubbet, og man vælger at varetage det, siger Henrik Funder, formand for Djøf Privat.

Ifølge Djøf ryger op mod 30.000 borgere, der skifter job 1. april, ud i problemstillingen. Det svarer cirka til halvdelen af dem, som skifter jobbet ud i april.

Dermed må de vælge imellem at takke nej til jobbet for at få dagpenge eller potentielt leve flere måneder uden indkomst.

Djøf mener, at regeringen bør kigge på problemet hurtigst muligt, så de, der siger ja til at vente med at tiltræde i deres nye stilling, får mulighed for at få dagpenge fra dag et.

Derfor har Djøf sendt et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), hvori han opfordres til at ændre i dagpengereglerne.

Virksomhederne ønsker at skubbe jobstarten af forskellige årsager. Nogle har økonomiske problemer, mens andre ønsker udsættelsen for at kunne give medarbejderen en ordentlig opstart, forklarer Henrik Funder.

Ifølge ham betyder forholdene, at "den økonomiske byrde rykkes fra virksomheder til lønmodtagere".

- Pludselig har lønmodtager ikke nogen indkomst i de her måneder.

- Vi mener, at man bliver nødt til at lave nogle undtagelser for dagpengesystemet, fordi vi er i den her situation. Det andet er en rigtig dårlig situation at stå i, siger han.

