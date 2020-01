Antallet af lønmodtagere faldt marginalt i november. Særligt beskæftigelse i den offentlige sektor falder.

Der var stort set ingen ændring i antallet af lønmodtagere i november i forhold til oktober. Faktisk er der tale om et marginalt fald på omkring 200 personer.

Det viser foreløbige og sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Dermed stikker november ud som en sløv måned i 2019. Her er der generelt blevet skabt et par tusinde nye lønmodtagerjob per måned.

Gennemsnittet for 2019 var ifølge Danmarks Statistik 2600 yderligere lønmodtagere hver måned i de første 11 måneder af året.

Kigger man endnu længere tilbage - til 2018 - voksede antallet af lønmodtagere med 4100 i gennemsnit hver måned de første 11 måneder af året.

I november i 2019 er det den offentlige beskæftigelse, der trækker ned. Mens der er skabt 800 nye lønmodtagerjob i de danske virksomheder og organisationer, er der blevet 1000 færre i den offentlige forvaltning.

/ritzau/