Jobcentret i Gladsaxe har ikke de bedste erfaringer med sygedagepengesager.

Flere medlemmer, der hjælper med sygedagpengesagerne i kommunen, melder nemlig om, at der køres en stram linje i deres sygedagpengesager, og at de går til grænsen for, hvad der er lovligt.

Det skriver Gladsaxebladet.

Tal fra Ankestyrelsens talportal viser, at man i 2020 realitetsbehandlede 67 sager fra Gladsaxe Kommune.

Har du en københavnerhistorie på hjertet? Så tøv ikke med at tippe redaktionen på tipkbh@bt.dk.

Også København ligger i den høje ende med 63 sager.

»Det høje antal realitetsbehandlede klagesager underbygger i hvert fald argumentet om, at Gladsaxe Kommune er særlig slemme til at raskmelde personer, som stadig mener de er for syge til at arbejde,« siger socialpolitisk konsulent i FOA Anette Marie Hindsberg til Gladsaxebladet.

Ifølge forbundssekretær i FOA, Maria Melchiorsen, er det et generelt problem over hele landet.

Hun understreger, at FOA får stigende meldinger om sygemeldte medlemmer, som kommer i klemme, fordi de pludselig bliver raskmeldt af kommunens jobcenter, uden at de er blevet raske nok til at tage et arbejde eller til at melde sig ledige i a-kassen.