Tjenere, kokke og piloter. Siden coronakrisen rullede ind over Danmark for et år siden, er jobbene på hoteller, restauranter, barer og i turistbranchen forsvundet i tusindtal.

Alene fra februar 2020 til december 2020 forsvandt der 22.000 jobs inden for hoteller og restauranter.

Transportområdet, der blandt andet omfatter flyselskaber, har i samme periode mistet godt 7.000 lønmodtagerjobs.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver Politiken.dk.

Restaurant Grøften i Tivoli. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Restaurant Grøften i Tivoli. Foto: Thomas Lekfeldt

Men det kan lynhurtigt gå den anden vej, lyder vurderingen fra flere økonomer, som over for Politiken spår et sandt jobboom på blandt andet hoteller og restauranter, når restriktionerne bliver ophævet.

»Jobbene opstår i samme tempo, som cafeer, restauranter og værtshuse åbner. Der skal jo personale bag disken på cafeen og kokke i køkkenet, når der kommer gæster, det kan jo ikke automatiseres.«

»På den måde er der mange jobs i servicesektoren,« siger direktør Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) til Politiken.dk.

Han er overbevist om, at gæsterne hurtigt vender tilbage, og at de er klar til at bruge løs af de mange penge, som de har sparet op under nedlukningerne.

Vil du tage på café eller restaurant inden for de første 14 dage, efter caféer og restauranter er genåbnet for gæster?

Samme toner lyder fra cheføkonom i Nordea Helge Pedersen.

Han påpeger, at danskeren har masser af penge på kistebunden.

En opgørelse fra Nationalbanken viser, at danskerne tilsammen har mere 1.000 milliarder kroner stående på bankkontoen, og i løbet af denne måned bliver yderligere 56 milliarder feriepenge-kroner frigivet.

Også i brancheorganisationen HORESTA, som repræsenterer hoteller, restauranter, forlystelser og nattelivet, tror man på, at der kommer gang i ansættelserne igen, så snart restriktionerne hæves eller lempes.

Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA, forventer dog, at det vil tage længere tid for hotellerne end for restauranterne at genvinde det tabte.

Blandt andet fordi det er usikkert, hvor lang tid det vil tage før konferencer og strømmen af forretningsrejsende er tilbage på normalt niveau – hvis det overhovedet kommer op på det niveau igen, efter at alverdens virksomheder har taget videomøder til sig.

Regeringen meldte tirsdag ud, at restriktionerne lempes for blandt andre skoleelever fra på mandag. Det er endnu uklart, hvornår restauranter og cafeer igen må åbne for gæster.