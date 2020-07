Det danske luftfartsselskab Jet Time drejer nøglen om og begærer sig konkurs. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse tirsdag.

Konkursbegæringen bliver ifølge Jet Time indleveret tirsdag, og selskabet er derfor ikke blevet erklæret konkurs endnu. Jet Times ledelse forventer, at det sker inden for 24 timer.

I pressemeddelelsen henviser Jet Time til, at det er restriktionerne på rejser og luftfarten, der har knækket selskabet.

Jet Time havde omkring 400 ansatte, men valgte for nogle uger siden at fyre 313 i et forsøg på at redde selskabet, hvilket altså ikke lykkedes.

I bunden af tirsdagens meddelelse står der, at ejeren af Jet Time, Lars Thuesen, 'for nylig' har registreret et andet selskab under navnet Jettime.

Selskabet har også fået godkendt sin ansøgning om at drive luftfartsvirksomhed.

I en anden separat pressemeddelelse siger Lars Thuesen:

'Dele af aktiverne fra det gamle Jet Time videreføres i det nye selskab. Det gælder såvel et lille team af medarbejdere inklusive administrerende direktør Jørgen Holme, fem passagerfly af typen Boeing 737, tekniske platforme samt start- og landingstilladelser, så vi derfra kan bygge et stærkt og profitabelt dansk flyselskab op igen.'

I sit seneste regnskab, der dækkede de 12 måneder til og med august sidste år, kunne Jet Time fremvise et lille overskud og en omsætning, der var steget pænt til 1,4 milliarder kroner.

Det var godt hjulpet af, at Boeing 737 Max-flyene verden over skulle blive stående på jorden efter flere uheld. Det gjorde det til at en god forretning at have andre flytyper, der kunne lejes ud.

Den positive udvikling kom dog efter en periode med krise i selskabet, der havde ført til store underskud.

Og Jet Time havde da også i regnskabet en negativ egenkapital på 270 millioner kroner. Det var bedre end året før, men hjulpet betydeligt af, at der var taget gæld ud af selskabet og til dets moderselskab.

